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Başka Bir Gün 2. bölümden ipuçları: Nehir gerçeklerin peşine düşüyor!

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir’in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar’ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün ilk ikinci bölümüyle perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak. Peki Başka Bir Gün 2. bölümde neler olacak?

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 10:40 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 10:40
Başka Bir Gün 2. bölümden ipuçları: Nehir gerçeklerin peşine düşüyor!

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    Serdar'ın sahte bir kimliği olduğunu öğrenen Nehir, onun bu kimliği neden çıkardığını bulmaya çalışır.

    Başka Bir Gün 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    Bu sırada Serdar'ın ofisi de sandığı gibi yönetmediğini anlar.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Nehir iş yerini de ayakta tutmaya çalışmak zorundadır. Üstelik Serdar'ın onu aldattığına dair şüpheleri de artmıştır. Avukatlığını yaptığı bir müvekkilin söyledikleri Serdar'ın tahmin ettiğinden de büyük bir belaya batmış olabileceğini düşündürür.

    Başka Bir Gün 2. bölüm fragmanı izle

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Serdar'ın kaybolduğu gün karısını kaybeden Tuna ile ilgili de içinde bazı şüpheler doğar.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Bütün bunlar yetmezmiş gibi kızı Deniz'le de ilgili kendisinden saklanan çok acı bir gerçeği öğrenecektir...

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