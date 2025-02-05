Başka Bir Gün 2. bölümden ipuçları: Nehir gerçeklerin peşine düşüyor!

Serdar'ın sahte bir kimliği olduğunu öğrenen Nehir, onun bu kimliği neden çıkardığını bulmaya çalışır.

Bu sırada Serdar'ın ofisi de sandığı gibi yönetmediğini anlar.

(Kaynak: atv)

Nehir iş yerini de ayakta tutmaya çalışmak zorundadır. Üstelik Serdar'ın onu aldattığına dair şüpheleri de artmıştır. Avukatlığını yaptığı bir müvekkilin söyledikleri Serdar'ın tahmin ettiğinden de büyük bir belaya batmış olabileceğini düşündürür.

(Kaynak: atv)

Serdar'ın kaybolduğu gün karısını kaybeden Tuna ile ilgili de içinde bazı şüpheler doğar.

(Kaynak: atv)

Bütün bunlar yetmezmiş gibi kızı Deniz'le de ilgili kendisinden saklanan çok acı bir gerçeği öğrenecektir...