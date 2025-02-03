atv'nin sevilen dizisi "Can Borcu" yeni bölümüyle geceye damga vurdu!

Başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin paylaştığı 'Can Borcu' tüm Türkiye'yi ekrana kilitlendi. Her Cumartesi akşamı saat 20:00'da atv ekranlarında yayınlanan dizi, yeni bölümüyle de izleyenleri mest etti.

Türkiye'nin en çok izlenen kanalı atv'nin fenomen olma yolunda ilerleyen dizisi sadece ekranların değil sosyal medyanın da gündemindeydi. Dizi 8'inci bölüm fragmanıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Yeni fragman sosyal medyada en çok izlenen fragmanlardan biriydi.