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Vasiyet meselesi: atv'nin sevilen dizisi Zembilli'de yeni bölüm bomba gibi geliyor!

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan “Zembilli” beşinci bölümüyle ekrana gelecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025
Vasiyet meselesi: atv’nin sevilen dizisi Zembilli’de yeni bölüm bomba gibi geliyor!

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    Zembilli'nin yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Fidan ve Adem'in vasiyet hakkında söyledikleri yalan ortaya çıkar. Aileler, vasiyet meselesi yüzünden birbirleriyle çatışmaya başlar. İlyas ise bu durumu fırsata çevirebilmek için Havva'nın karşısına çıkar ve Esma'yla evlenmek istediğini yineler. Adem ve Fidan vasiyet yüzünden çaresiz kalıp, gizlice görüşmeye başlarlar. Kadir, Vahit'i köyün birindeki düğüne, davulcu olarak gitmeye ikna eder.

    AİLE SICAKLIĞI
    Ancak düğünde attan düşüp yaralanırlar ve hastaneye kaldırılırlar. Nuran hastanede Kadir'in yanında kalır, ilk defa Kadir'e, onu nasıl sevdiğini anlatır. Tarık ise annesinin kesin talimatıyla Vahit'i evine davet eder. Hatice ve Tarık, Vahit'e unutamayacağı bir aile sıcaklığını yaşatır. Anne ve babasının baskısına dayanamayan Fidan, çeyizini toplayıp Adem'e kaçar.

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