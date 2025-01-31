Kuruluş Osman reytinglerde zirvenin tek sahibi!

'Kuruluş Osman' 178. Bölümü reytinglerin Tüm Kişiler kategorisi'nde %7,23 reyting, %17,73 izlenme payı elde 20+ABC1 kategorisinde ise %6,17 reyting, 15,78 izlenme payı elde ederek iki kategoride de birinci sıraya yerleşti. Son bölüme şu olay damga vurdu;

Poena/ Halimeyi korumak için Osman Bey sığındığı Mağaradan çıkarak Moğollarla savaşırken yardımına Bala, Alaaddin ve Orhan Bey'ler ile Alp'leri gelir.

KIYASIYA SAVAŞ

Kayılar, Moğollarla ölüm kalım savaşı verirken Poena/ Halime ve Bala Hatun ile uçurum kenarında Lucas ve nökerlerin tuzağına düşerler. Bunun üzerine Osman Bey, Lucas'a ve şövalyelerine saldırı emri verir. Osman Bey, Bala Hatun ve Poena, Lucas ve askerleriyle kıyasıya savaşırken Poena uçurumdan düşer.