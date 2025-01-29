Edip Tepeli'den "Kardelenler" heyecanı

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı atv'nin heyecan yaratan yeni dizisi Kardelenler'in başarılı oyuncusu Edip Tepeli, rolüne ve proje dair heyecanını paylaştı. Tepeli karakteri "Kahraman" hakkında, "Karakteri yargılamamak, oyuncu için olmazsa olmazdır. Yine de 'ben olsam böyle yapmazdım' aklınızdan çıkmaz, çünkü rol çıkar, can çıkmaz. Ben, Kahraman'ı oynarken çok yaşıyorum bu anları. Kalbinin de temizliğini hep hissediyorum bir taraftan. Manipülasyona çok açık bir adam. Bu derede akmak benlik değil. Ağzımı sulandırıyor yaşayacağı hikayenin, dönüşümün benim süzgecimden geçecek olması. Heyecanlanıyorum."

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