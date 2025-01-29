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Edip Tepeli'den "Kardelenler" heyecanı

ATV'nin yeni dizisi Kardelenlerde "Kahraman" karakterine hayat veren Edip Tepeli, rolüne dair duygularını paylaştı: "Karakteri yargılamamak oyuncunun olmazsa olmazı. Kahraman’ın dönüşüm hikayesi beni heyecanlandırıyor."

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
Edip Tepeli’den Kardelenler heyecanı

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    Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı atv'nin heyecan yaratan yeni dizisi Kardelenler'in başarılı oyuncusu Edip Tepeli, rolüne ve proje dair heyecanını paylaştı. Tepeli karakteri "Kahraman" hakkında, "Karakteri yargılamamak, oyuncu için olmazsa olmazdır. Yine de 'ben olsam böyle yapmazdım' aklınızdan çıkmaz, çünkü rol çıkar, can çıkmaz. Ben, Kahraman'ı oynarken çok yaşıyorum bu anları. Kalbinin de temizliğini hep hissediyorum bir taraftan. Manipülasyona çok açık bir adam. Bu derede akmak benlik değil. Ağzımı sulandırıyor yaşayacağı hikayenin, dönüşümün benim süzgecimden geçecek olması. Heyecanlanıyorum."

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