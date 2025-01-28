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Bir Gece Masalı'nda Canfeza'dan Mahir'e sürpriz!

"Bir Gece Masalı" yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’de atv’de. İşte yeni bölümün konusu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
Bir Gece Masalı’nda Canfeza’dan Mahir’e sürpriz!

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    "Bir Gece Masalı"nın yeni bölüm konusu şöyle; Afet'in mektubu yazdığının ortaya çıkması evde büyük bir kaosa neden olur. Asaf ve Afet'in elli yıllık evliliği bir anda yıkılma noktasına gelmiştir. Babaannesine çok kızan Mahir, şimdi ona yardım etmek zorunda kalacaktır.

    Mahir ve Canfeza'nın adeta terapi merkezine dönüşen odası bir türlü boş kalmaz. Canfeza, Mahir'e sürpriz bir balayı gecesi planı yaparken, Mahir yeni komşuları Boğaç yüzünden şüpheler içinde kalır.

    ŞOK HABER!
    Canfeza ve Kürşat arasındaki ilişki ise neredeyse kopma noktasına gelmiştir. Kürşat'ın durumuna üzülen Mahir, Canfeza'ya gerçekleri söylemeye karar verir. Afet bir yandan evliliğini kurtarmak için Mahir'den aldığı tüyoları uygularken; eve gelen yılbaşı videosu onun eline geçer. Sırlarla yüzleşen Afet'i Sevde'den alacağı şok bir haber beklemektedir.

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