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atv'de "Başka Bir Gün" geliyor!

atv'nin yeni dizisi 'Başka Bir Gün'den yayına sayılı günler kala merakı artıran yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
atv’de Başka Bir Gün geliyor!

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    Güçlü hikayesiyle merak uyandıran, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan atv'nin yeni dizisi 'Başka Bir Gün'den yayına sayılı günler kala merakı artıran yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

    Dizinin konusu kısaca şöyle; Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan diziden üçüncü tanıtım paylaşıldı. Yayınlanan tanıtımda Serdar'ın aniden ortadan kaybolmasının nedenini bir türlü anlayamayan Nehir, Serdar'ın ailesiyle yüzleşiyor.

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