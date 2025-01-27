atv’nin yeni dizisi Başka Bir Gün ilk bölümüyle izleyenleri ekrana kilitleyecek!

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan yeni dizi 'Başka Bir Gün'ün yayın tarihi belli oldu.

30 Ocak Perşembe akşamı atv'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek diziden yeni bir tanıtım yayınlandı. Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan diziden ikinci tanıtım paylaşıldı.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER

Yayınlanan tanıtımda Serdar'ın ansızın ortadan kaybolmasının şokunu yaşayan Nehir ile Serdar'ın ailesinin gergin anları dikkat çekerken ikilinin kızları olan Deniz'in şahit olduğu telefon konuşması ise hikayenin içeriğine dair merakı artırıyor.

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.