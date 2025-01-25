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Can Borcu yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek!

"Can Borcu" yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’de atv’de izleyici ile buluşacak. İşte yeni bölümün konusu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Can Borcu yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek!

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    "Can Borcu"nun yeni bölüm konusu şöyle; Handan, Mehmet hakkında açıklayacağı gerçeklerden önce Doğa söz alır. İntihar girişiminden, babasının nasıl son anda gelip kendisini kurtardığından bahseder. Handan, Doğa'nın anlattıklarından derinden etkilenir. Bu sırada Handan'ın dükkânı tamamen yanar. Handan, dükkanı Emel'in yaktırdığını anlar ve bu olay bardağı taşıran son damla olur. Ferit'le buluşarak Emel ve Celal'le ilgili gerçekleri ona açıklar.

    REST ÇEKTİ!
    Ferit annesiyle ilgili öğrendiklerinin ardından büyük bir öfkeye kapılır. Annesiyle yüzleşir ve ona rest çeker. Bu durum anne oğul arasını açacaktır. Emel oğlu tarafından yalnız bırakılmıştır. Çınar ve Yasemin arasındaki yakınlaşma, Çınar'ın Yasemin için kendi elleriyle hazırladığı bir yemekle doruk noktasına ulaşır. Mehmet, Handan'ın kendisini uyarması üzerine Emel'le iş yapmaktan vazgeçer. Emel bu duruma oldukça öfkelenir ve Mehmet'e bilenir.

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