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Zembilli 4. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Her şey sen varsın diye güzel geliyor bana”

Atv’nin ilgiyle takip edilen dizisi Zembilli’nin 4. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Emre Dinler’in canlandırdığı Adem karakterinin “Her şey sen varsın diye güzel geliyor bana” sözleri damga vurdu.

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 13:15 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 13:15
Zembilli 4. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Her şey sen varsın diye güzel geliyor bana

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    Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Zembilli'nin 4. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

    Zembilli 4. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Adem, Kadir, Tarık ve Vahit; İlyas'ın onlara kurduğu tuzağa düşer ve tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınırlar.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Nuran, Kadir'in yokluğunu aratmamak için kolları sıvar, fırında çalışmaya başlar. Gülnur, Nuran'ı fırında görünce, bu fırsatı kaçırmaz ve hemen Refik'e söyler.

    Zembilli 4.bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Refik apar topar fırına gelip Nuran'a hesap sorar. Fidan ise Adem ve Esma'nın kendisinden sakladığı vasiyet meselesi yüzünden hem Esma'yı hem de Adem'i suçlar.

    Zembilli 4. bölüm fragmanı yayınlandı

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Esma ise Adem ve diğerlerini kurtarmak için İlyas'la görüşmeyi kabul eder. Tüm bu karmaşanın ortasında, ne yapması gerektiğini bilemeyen Adem, emanet meselesi yüzünden zor durumdadır. Fakat Fidan, Adem'e beklenmedik bir teklifle gider.

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