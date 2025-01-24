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Can Borcu’nun 6. bölümünden ipuçları ortaya çıktı: Bardağı taşıran son damla!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen Can Borcu, yarın akşam altıncı bölümüyle atv’de izleyici ile buluşacak. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Can Borcu’nun 6. bölümünden ipuçları...

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 15:58 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 15:58
Can Borcu’nun 6. bölümünden ipuçları ortaya çıktı: Bardağı taşıran son damla!

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    Handan, Mehmet hakkında açıklayacağı gerçeklerden önce Doğa söz alır. İntihar girişiminden, babasının nasıl son anda gelip kendisini kurtardığından bahseder. Handan, Doğa'nın anlattıklarından derinden etkilenir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Bu sırada Handan'ın dükkânı tamamen yanar. Handan, dükkanı Emel'in yaktırdığını anlar ve bu olay bardağı taşıran son damla olur. Ferit'le buluşarak Emel ve Celal'le ilgili gerçekleri ona açıklar.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Ferit annesiyle ilgili öğrendiklerinin ardından büyük bir öfkeye kapılır. Annesiyle yüzleşir ve ona rest çeker. Bu durum anne oğul arasını açacaktır. Emel oğlu tarafından yalnız bırakılmıştır. Çınar ve Yasemin arasındaki yakınlaşma, Çınar'ın Yasemin için kendi elleriyle hazırladığı bir yemekle doruk noktasına ulaşır.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Mehmet, Handan'ın kendisini uyarması üzerine Emel'le iş yapmaktan vazgeçer. Emel bu duruma oldukça öfkelenir ve Mehmet'e bilenir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Celal'e çarpan kişinin Mehmet olduğunu öğrenen Emel'in bu bilgiyi nasıl kullanacağı ise merak konusudur.

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