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atv'nin yeni dizisi Kardelenler'in yayın tarihi belli oldu!

atv ekranının yeni dizisi Kardelenler 2 Şubat Pazar akşamı başlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025
atv’nin yeni dizisi Kardelenler’in yayın tarihi belli oldu!

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    Usta oyuncu kadrosunu bir araya getiren, tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Kardelenler 2 Şubat Pazar akşamı izleyiciyle buluşuyor. Diziye dair yayınlanan yeni tanıtımıyla, senaryonun güçlü atmosferini ve karakterlerin yoğun duygusal yolculuklarını etkileyici bir şekilde yansıtırken, izleyicinin merakını daha da arttırıyor.

    Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardelenler, büyük bir kazanın ardından bambaşka hayatlara savrulan Korkmaz ailesinin yıllar sonra bir araya gelişini ve yaşadıkları hesaplaşmaları konu alıyor. Aile üyeleri, gizli kalmış sırları açığa çıkararak gerçeklerle yüzleşecek.

    BAŞARILI KADRO
    Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan ve Mehmet Fatih Obuz gibi isimleri bir araya getiren kadrosu ile Kardelenler, hem deneyimli oyuncular hem de genç yeteneklerle zenginleşiyor.

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