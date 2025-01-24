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atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, Content Americas Fuarı'nda Panama'ya satıldı!

atv’nin Salı akşamları milyonları ekran başına toplayan yapımlarından Bir Gece Masalı, Content Americas Fuarı’nda Panama’ya satıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025
atv’nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, Content Americas Fuarı’nda Panama’ya satıldı!

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    Content Americas 2025, 20 – 23 Ocak 2025 tarihlerinde Miami'de Florida'da gerçekleşti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da medya sektöründeki profesyonelleri bir araya getirdi. ATV Distribution, Panama'da yayın yapmakta olan TVN kanalıyla, Content Americas 2025 fuarında başarılı bir anlaşmaya imza attı.

    Türkiye'de ve yurt dışında adından sıkça söz ettiren Bir Gece Masalı (The Nightfall) dizisi, TVN kanalı tarafından satın alındı. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coskun'un başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı, gizem, drama, gerilim ve aşkı ustaca harmanlayan yapısıyla, etkileyici hikayesi ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dünya çapında büyük ilgi topladı.

    Mahir ve Canfeza'nın sürükleyici hikâyesini anlatan dizi, yakında Panama'daki TVN izleyicileriyle buluşacak. Bir Gece Masalı dizisi, Panamalı izleyicilerinin kalbinde yer edinmeye hazırlanırken; atv, dizilerinin dünya çapındaki cazibesini de bir adım ileri taşıyor.

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