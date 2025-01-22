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Zembilli 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sen bana Murat’ın emanetisin”

ATV’nin sevilen dizilerinden Zembilli’nin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Emre Dinler, Sude Zülal Güler gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına Adem’in “Sen bana Murat’ın emanetisin” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Zembilli 4. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 09:25 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 09:25
Zembilli 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sen bana Murat’ın emanetisin

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    Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Zembilli 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Zembilli 4.bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Murad'ın vasiyetiyle birlikte Adem'in omuzlarına ağır bir yük biner. Ne yapacağını bilemeyen Adem, vasiyeti herkesten saklamaya karar verir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Tarık, Kadir ve Vahit de durumdan haberdar olur ve Adem'in üzerindeki bu yükü artık kardeşlikleri de paylaşmaktadır. Ancak vasiyeti hiç öğrenmemesi gereken İlyas bu durumu öğrenir ve Adem'in karşısına dikilir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Adem, Esma'dan uzak durması için İlyas'ı ikaz eder. Fidan ise büyük hayal kırıklığına uğrayacağı bir gerçekle yüzleşecektir.

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