Zembilli 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sen bana Murat’ın emanetisin”

Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Zembilli 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

(Kaynak: atv)

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Murad'ın vasiyetiyle birlikte Adem'in omuzlarına ağır bir yük biner. Ne yapacağını bilemeyen Adem, vasiyeti herkesten saklamaya karar verir.

(Kaynak: atv)

Tarık, Kadir ve Vahit de durumdan haberdar olur ve Adem'in üzerindeki bu yükü artık kardeşlikleri de paylaşmaktadır. Ancak vasiyeti hiç öğrenmemesi gereken İlyas bu durumu öğrenir ve Adem'in karşısına dikilir.

(Kaynak: atv)

Adem, Esma'dan uzak durması için İlyas'ı ikaz eder. Fidan ise büyük hayal kırıklığına uğrayacağı bir gerçekle yüzleşecektir.