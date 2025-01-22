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Barış Falay atv’nin yeni dizisi Kardelenler’e dair merak edilenleri anlattı!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM’nin imza attığı çok yakında atv’de buluşacak olan sezonun merak uyandıran yeni dizisi Kardelenler’in başarılı oyuncusu Barış Falay rolünü ve projenin bilinmeyenlerini paylaştı.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 13:09 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 13:28
Barış Falay atv’nin yeni dizisi Kardelenler’e dair merak edilenleri anlattı!

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    Atv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Kardelenler'de Koray Gündoğan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Barış Falay, samimi açıklamalarda bulundu.

    Kardelenler dizisine dair merak edilenleri anlayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Kardelenler (isminden de çağrışacağı gibi, çünkü kardelen çiçeği karı delerek kendini var eder) büyük zorluklar yaşayan geniş bir aile bireylerinin ilişkilerini anlatıyor. Bu anlatıyı toplumsal sorunlar, bireyin hem içsel hem de dışsal sorunlarla mücadele etme şekline büyüteç tutarak yapıyor."

    Barış Falay | Kaynak: atvBarış Falay | Kaynak: atv

    Falay, hazırlık sürecini ve projenin en öne çıkan unsurları hakkında ise şunları söyledi; "Bir hikayenin drama olabilmesi için geçerli olan ilk kural çatışmadır. Çatışmanın taraflarından biri olan karakter, benim için her zaman cazibe taşır. Hem yorumlaması zevkli hem de ana meseleye katkısı bakımından değerli. Koray'ın hem bu bağlamda hem de değişimi açısından yaratımının keyifli olacağını hissettim.

    Hazırlık süreci benim ekstra önem verdiğim bir zaman dilimi. Doğru bir hazırlanma süreci sette zaman ve enerji kayıplarını önlüyor. Tüm yaratıcı ekiple bu konuda hemfikir olmak çok değerliydi. Benim karakterime dair hazırlanma sürecim ise bitmeyen hikaye devam ettikçe ve çatışma derinleştikçe daha da keyiflenip farklılaşarak hep devam ediyor. Toplumumuzun aile dinamiklerini ele alış şekliyle hemen herkesin kendisinden ve çekirdek/geniş ailesinden karakterler kesitler bulabileceği bir iş olduğunu düşünüyorum."

    Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı senaryosunu Gül Abus Semerci'nin yazdığı, başrollerinde; Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatihdar gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kardelenler çok yakında atv'de başlıyor.

    Kardelenler yakında atv'de!

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