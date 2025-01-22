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Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde nefes kesen gelişmeler... Moğol-Bizans ittifakı ve İlbay'ın ihaneti Kayılar'ı ölüm kalım savaşıyla sınarken, Osman Bey kızları Halime'ye kavuşmak üzereyken şok bir olay yaşanıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler olacak?

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    "Kuruluş Osman"ın yeni bölümü konusuyla heyecanlandırdı. Moğol Ulugan'ın elindeki Osman Bey son anda idam edilmekten kurtulurken, Moğol, Bizans ittifakı ve İlbay'ın ihaneti ile sarılan Kayılar, ölüm kalım savaşı vermektedir. Öte yandan Osman Bey ve Bala Hatun yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime'ye kavuşmak üzereyken Halime uçurumdan düşüyor!

    İLBAY'IN İHANETİ
    Ulugan, Kayılar'ın yeni beyinin İlbay Bey olduğunu duyurur. Osman Bey, elindeki her şeyi kaybetmiştir. Tırnaklarıyla kazıyarak kurduğu devletin başında artık İlbay vardır. Osman Bey, İlbay'ın ihanetiyle yüzleştiğinde öfkelenir ve intikam yemini eder.

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