SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Bu akşam diziler yayınlanacak mı? Sahipsizler, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu için durum netleşti

Bolu’da yaşanan otel yangını nedeniyle dün akşam birçok dizi yayınlanmadı. İzleyiciler, 22 Ocak Çarşamba akşamı sevilen dizilerin yeni bölümlerinin ekranlara gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Annem Ankara ve Sahipsizler gibi dizilerin durumu netleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 19:13 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 19:13
Bu akşam diziler yayınlanacak mı? Sahipsizler, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu için durum netleşti

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Dün akşam Bolu'da meydana gelen yangın felaketi sonrası televizyon kanallarında birçok program değişikliğe gidildi. Peki, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü hangi diziler ekranlara gelecek?

    Fotoğraflar: XFotoğraflar: X

    22 OCAK 2025 ÇARŞAMBA DİZİLER YAYINLANACAK MI?

    Bolu'da meydana gelen büyük otel yangını, Türkiye genelinde televizyon sektörünü derinden etkiledi. Dün akşam birçok dizi, bu felaket nedeniyle yayınlanmadı. İzleyiciler, 22 Ocak 2025 Çarşamba akşamı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte detaylar ve yayın akışı:

    Kuruluş Osman

    ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 22 Ocak Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi, heyecan dolu sahneleriyle ekranlara dönüyor.

    Sandık Kokusu

    Demet Akbağ ve Özge Özpirinççi'nin başrollerini paylaştığı Sandık Kokusu, Bolu'da yaşanan üzücü olay nedeniyle bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama bekleniyor.

    Annem Ankara

    Kanal D'nin popüler dizisi Annem Ankara, 22 Ocak 2025 Çarşamba akşamı yayınlanmayacak. Bolu'daki yangın felaketinin ardından dizinin yeni bölüm tarihi ileri bir tarihe ertelendi. İzleyiciler, yapım ekibinden gelecek yeni açıklamaları bekliyor.

    Sahipsizler

    Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sahipsizler, bu akşam yayınlanmayacak. Bolu'da yaşanan trajik olayın ardından dizinin yapımcıları, yeni bölümü ileri bir tarihte yayınlama kararı aldı. Detaylar için resmi açıklamalar takip ediliyor.

    Leyla Dizisi Bu Akşam Yayında mı?

    Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi, 22 Ocak 2025 Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. Dizinin yapımcıları, Bolu'da yaşanan trajik olay nedeniyle bu hafta yeni bölümü yayınlamama kararı aldı. Leyla, bu akşam tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak.

    Kuruluş Osmanın yeni bölümünde neler olacak?Kuruluş Osmanın yeni bölümünde neler olacak?
    Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak?

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya’da otel yangını: 79 kişi hayatını kaybetti! CHP’li Tanju Özcan’ın dayısının oğlu gözaltına alındı
    Başkan Erdoğan’ın liderliğindeki MGK toplandı
    Beşiktaş - Athletic Bilbao | CANLI
    Belge belge CHP’li Bolu Belediyesi’nin ihmaller zinciri! 76 can rüşvete mi kurban gitti? 1 haftada çıkan yeterlilik raporu mide bulandırdı
    Başkan Erdoğan’dan 8 ferdini kaybeden Gültekin ailesine taziye ziyareti! Tabutlara omuz verdi: Yüreğimiz yandı
    Fenerbahçe 3. bombasını patlatıyor! İlk teklif yapıldı
    Mark Zuckerberg Jeff Bezos’un sevgilisine göz mü dikti? Önce dekoltesine baktı sonra Instagram’dan beğendi
    DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı’ya gitti! Teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak? | Ahmet Türk bilmecesi
    Dayı oğlu belediyeciliği 76 cana mal oldu! CHP’li Bolu Belediyesi’nden yanan otele Yönetmeliğe Uygun raporu: İşte skandalın belgesi
    Kandil ipe un seriyor! İkinci İmralı arifesinde elebaşı Duran Kalkan Öcalan’ı takmayız dedi: PKK fesih mi edilir, bilemeyiz onu
    CANLI | Batı Şeria’da neler oluyor? Yerleşimciler maskelerle saldırdı: İsrail ordusu Cenin’e ilerliyor
    Alevlerin arasında annesinden helallik istemişti... Zehra Sena Gültekin’in Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yaptığı ortaya çıktı
    Galatasaray’a transfer çalımı: Fenerbahçe Milan Skriniar’ı açıkladı! Yıldız oyuncu İstanbul’da
    Kartalkaya’da otel faciası! Korkunç iddia: Personel kaçtı
    Google’dan İsrail’e soykırım için yapay zeka desteği: Yeni belgeler ortaya çıktı