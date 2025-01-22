Bu akşam diziler yayınlanacak mı? Sahipsizler, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu için durum netleşti

Dün akşam Bolu'da meydana gelen yangın felaketi sonrası televizyon kanallarında birçok program değişikliğe gidildi. Peki, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü hangi diziler ekranlara gelecek?

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22 OCAK 2025 ÇARŞAMBA DİZİLER YAYINLANACAK MI?

Bolu'da meydana gelen büyük otel yangını, Türkiye genelinde televizyon sektörünü derinden etkiledi. Dün akşam birçok dizi, bu felaket nedeniyle yayınlanmadı. İzleyiciler, 22 Ocak 2025 Çarşamba akşamı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte detaylar ve yayın akışı:

Kuruluş Osman

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 22 Ocak Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi, heyecan dolu sahneleriyle ekranlara dönüyor.

Sandık Kokusu

Demet Akbağ ve Özge Özpirinççi'nin başrollerini paylaştığı Sandık Kokusu, Bolu'da yaşanan üzücü olay nedeniyle bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama bekleniyor.