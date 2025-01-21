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Cansın Helvacı ve Faruk Erdem, Ajans Bugün ile Türkiye'nin gündemini belirliyor!

A Haber'de her sabah 09.00-11.00 arasında yayınlanan Ajans Bugün, Cansın Helvacı ve TAKVİM Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ile Türkiye'nin gündemini belirliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Cansın Helvacı ve Faruk Erdem, Ajans Bugün ile Türkiye’nin gündemini belirliyor!

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    Cansın Helvacı ve TAKVİM Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de hafta içi her sabah 09.00 ile 11.00 arasında yayınlanan Ajans Bugün'de Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam ediyor. Siyasetten ekonomiye, dış haberden asayişe, spordan magazine her alanda haberlerin yer aldığı Ajans Bugün milyonların da sabah ilk tercihi oluyor.

    Deneyimli haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunumu ve yorumları haberlere farklı bir bakış açısı getirirken, gazeteci Faruk Erdem de başta ekonomi olmak üzere tüm haberlerle ilgili yorum ve deneyimlerini izleyiciyle buluşturuyor. Canlı olarak yayınlanan Ajans Bugün reytinglerde de ilk sıralarda yer alırken, Cansın Helvacı ve Faruk Erdem'in sohbet havasındaki sunumları izleyiciyi adeta stüdyoya taşıyor.

    Genel Müdür Abdulhalik Çimen yönetimindeki A Haber'in dünyanın her yerindeki muhabirlerine canlı bağlantılar, son dakika gelişmeleri ve uzman konukların da yer aldığı program milyonların güne en taze ve canlı haberlerle başlamasını sağlıyor. Ajans Bugün'ün editörlüğünü deneyimli gazeteci Meftun Özcan, yönetmenliğini Hazal Ülkü yapıyor. Prodüktör ise Ömer Çelenk. Ajans Bugün tecrübeli reji ekibi ve stüdyodaki deneyimli kameramanlar ile seyirci ile buluşuyor.

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