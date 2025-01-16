Bir Gece Masalı son bölüm: Köşkte işler karıştı!

Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında on sekizinci bölümüyle izleyicisiyle buluşan, "Bir Gece Masalı" önceki günün en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Yayınlanan bölümde şunlar yaşandı; Kürşat hastanede tedavi altına alınır. Süreyya da mektup sonrası yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle kontrol hastaneye yatırılır. Her şeyden habersiz olan Canfeza, Süreyya annesini görmek ister ama Mahir bahanelerle onu uzak tutar. Ceylan, Selim ile gizlice görüşmeye devam eder.

OLAYLI GECE

Canfeza ve Mahir evde yalnız romantik bir gece geçirmek isterken gece olaylı biter. Selim, Ceylan ile konuşmak için köşke gelir. Ferman sevgilisi ile felekten gece yaşamak isterken yine karısına yakalanır. Canfeza, Afet Hanım ile yüzleşirken felakete neden olan mektubu Afet Hanım'ın yazdığını Mahir de duyar ve nenesine bunun doğru olup olmadığını sorar. Asaf Bey'in köşkünde işler iyice karışır. Dedesine karşı gelen Ceylan ise Selim ile gider.