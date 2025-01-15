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Osman Bey'in zor kararı: Bir yanda devleti diğer yanda milleti

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kuruluş Osman’ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde yer yerinden oynuyor....

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
Osman Bey’in zor kararı: Bir yanda devleti diğer yanda milleti

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    Ahalisinin canı için kendi canından feragat eden Osman Bey'in, Ulugan'a teslim olduğu, Moğollar'ın Söğüt ve Kayı Obasına saldırdığı 177. bölüm tanıtımı Yotube'da 2,5 Milyon izlenme alarak 'Kuruluş Osman' seyircileri arasında büyük heyecana sebep oldu. Ulugan'ın Osman Bey'in topraklarında yaydığı zehrin etkisi büyümektedir. Bir yanda devleti diğer yanda milletinin canı olan Osman Bey ikisinden de vazgeçmemekte kararlıdır. Osman Bey'i zorlu karar alma sürecinde neler beklemektedir? Osman Bey kimsenin göze alamayacağı zor bir karar verir. Ahalisinin canı için kendi canından feragat edip Ulugan'a teslim olur. Osman Bey'i düştüğü bu cenderede neler beklemektedir?

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