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İki eski dost Zembilli’de buluştu! Tatlı atışmaları çok konuşulacak!

atv’nin yeni dizisi ‘Zembilli’de bir araya gelen iki eski dost Murat Akkoyunlu ve Ruhi Sarı canlandırdıkları karakterlerle çok sevildi.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 14:31 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 14:34
İki eski dost Zembilli’de buluştu! Tatlı atışmaları çok konuşulacak!

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    atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli' ilk bölümüyle geçtiğimiz cuma akşamı ekrana geldi. Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtmaya başladı.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Dizide ilk bölümden dikkatleri çeken Bekir (Murat Akkoyunlu) ile Refik'in (Ruhi Sarı) tatlı atışmaları çok konuşulacak. Dizide olduğu gibi gerçek hayatta da iki eski dost olan Murat Akkoyunlu ve Ruhi Sarı ilk kez birlikte çalışıyor. Sevilen iki oyuncunun Zembilli'deki karakterleri ve aralarında geçen diyalogları izleyicilerin yüzlerini güldürecek.

    Proje tasarımı Cemil Yavuz'a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait Zembilli'nin yönetmen koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren oturuyor.

    Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mürşit Ağa Bağ, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan, Melis Özçimen, Elmas Evşen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

    'Zembilli' yeni bölümleriyle her cuma atv'de.

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