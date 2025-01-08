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atv salı gününün galibi oldu!

atv, 7 Ocak Salı günü yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin Tüm Kişiler kategorisinde ilk iki sıraya adını yazdırdı.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 12:56 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 12:56
atv salı gününün galibi oldu!

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    Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %6,22 izlenme oranı ve %27,13 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    NET GLOBAL SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ

    Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 1. hafta müsabakalarından Net Global Sivasspor – Beşiktaş karşılaşması, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %5,30 izlenme oranı ve %14,20 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti.

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