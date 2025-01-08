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atv'nin yeni dizisi Zembilli ilk bölümüyle övgü topladı

ATV'nin yeni dizisi 'Zembilli', Üs Yapım ve Süreyya Yaşar Önal'ın yapımcılığında cuma akşamı izleyiciyle buluştu. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan dizi, Toros Dağları eteklerinde geçen samimi hikayesi ve özgün karakterleriyle dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025
atv’nin yeni dizisi Zembilli ilk bölümüyle övgü topladı

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    ATV'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli' cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi. Samimi hikayesi ve birbirinden özgün karakterleriyle izleyici karşısına çıkan 'Zembilli'nin ilk bölümü övgü topladı. Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesinin anlatıldığı dizinin setinde keyifli anlar yaşanıyor.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
    İzleyicileri ile buluşmanın mutluluğunu yaşayan ekip çalışmalarına devam ederken yeni bölümü heyecanla bekliyor.

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