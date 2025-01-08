atv’nin yeni dizisi Zembilli ilk bölümüyle övgü topladı

ATV'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli' cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi. Samimi hikayesi ve birbirinden özgün karakterleriyle izleyici karşısına çıkan 'Zembilli'nin ilk bölümü övgü topladı. Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesinin anlatıldığı dizinin setinde keyifli anlar yaşanıyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İzleyicileri ile buluşmanın mutluluğunu yaşayan ekip çalışmalarına devam ederken yeni bölümü heyecanla bekliyor.