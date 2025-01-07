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Gönülleri kazandılar! Kim Milyoner Olmak İster’de 2,1 milyon lira ödül kimsesiz çocuklara gitti

Kim Milyoner Olmak İster’de 2,1 milyon lira kazanan sanatçılar, ödülü bağışladı. Bakan Göktaş, çeki devlet korumasındaki çocuklar adına teslim aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
Gönülleri kazandılar! Kim Milyoner Olmak İster’de 2,1 milyon lira ödül kimsesiz çocuklara gitti

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    ATV'de yayınlanan Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programında, sanatçılar Betül Demir, Burak Deniz, Ceza, Doğu Demirkol, Su Burcu Yazgı Coşkun ile Ziynet Sali yarıştı.

    'ÇOCUKLARA BAĞIŞLANDI'
    Ünlüler, yarışmada kazandıkları 2,1 milyon lirayı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda kalan çocukların geleceği için bağışlayacaklarını vaad etti.

    ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan ve 'Kim Milyoner Olmak İster' yapımcısı Mehmet Çam da dün Bakan Göktaş'ı ziyaret ederek 2,1 milyon liralık çeki teslim etti. Türkaslan, tüm özel günlerde yaptıkları programlarda kazanılan ödülleri Bakanlığa bağlı kuruluşlardaki çocuklar için bağışlayarak katkıda bulunduklarını ifade etti. Bakan Göktaş ise sanatçıların bu örnek davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi "Çocuklarımıza sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Bu da onlara güzel bir katkı oldu" dedi.

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