Gerçek Müge Anlı’da ortaya çıktı: 20 yıl önce sırra kadem basan Nezaket Uyur’u eski eşinin 4 kardeşi tecavüz edip öldürdü

ATV'de "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı, yine bir cinayeti aydınlattı. İstanbul'da 20 yıl önce anneleri kaybolan Sebile, Nebile ve Habibe, programa katıldı. Anneleri Nezaket Uyur'un bulunması için yardım çağrısı yaptı. Araştırmalar sürerken bir gizli tanık, Uyur'un, kocası Yusuf'un kardeşleri tarafından tecavüz edilerek öldürüldüğünü ve cesedin gizlendiğini anlattı.

Bu ihbar üzerine Nezaket'in kocası Yusuf, canlı yayında polis tarafından gözaltına alındı. Ertesi gün, Yusuf'un kardeşleri de yakalandı. "Karım uyuşturucu kullanıyordu ve fuhuş yapıyordu" diyerek Nezaket'i suçlayan eski eş Yusuf'un da cinayetten haberi olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan amca Adem'in, yengesi ile ilişkisi olduğunu kabul ettiği, diğer kardeşlerin de intikam için kadını öldürdükleri iddiası ortaya atıldı. Hatta annesini bulmak için yayına katılan Habibe'nin, Adem'in çocuğu olabileceği de vurgulandı. Bu yüzden DNA testinin yapılacağı açıklandı. Bu arda Belgrad Ormanları'na gömüldüğü iddia edilen Nezaket'in cansız bedenini bulmak için de araştırmalar başladı.