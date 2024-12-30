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Başrolde Sude Zülal Güler ve Emre Dinler'in olduğu Zembilli ilk bölümüyle 3 Ocak cuma akşamı ATV'de!

Toroslar’ın küçük kasabası Zembilli’nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak. Esma ile Adem’in kader ortaklığı ekrana damga vuracak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024
Başrolde Sude Zülal Güler ve Emre Dinler’in olduğu Zembilli ilk bölümüyle 3 Ocak cuma akşamı ATV’de!

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    ATV'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli' ilk bölümüyle 3 Ocak'ta ekrana gelecek. Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.

    Genç yetenekler Sude Zülal Güler ve Emre Dinler, Zembilli'de başrolü paylaşıyor. Sözünü esirgemeyen, dışı sert, içi narin bir kadın olan Esma (Sude Zülal Güler) ve kasabanın gözü pek, yiğit delikanlısı Adem (Emre Dinler) Zembilli'de kader ortağı olacak. İki gencin düşleri, hiç tahmin edilemeyecek şekilde değişecek.

    Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mürşit Ağa Bağ, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan, Melis Özçimen, Elmas Evşen gibi isimler yer alıyor.

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