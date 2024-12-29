Esra Erol’da şok! Sosyal medyada üç yıldır yazıştığı kişi erkek çıktı I 1 milyon TL dolandırıldı

Esra Erol'a konuk olan Mehmet Bey'in yaşadıkları herkesi şaşırttı. Esra Erol'a "Çok sevdim. Evlilik hayali kurdum ama dolandırıldım" diyerek başvuran Mehmet Bey'in kadın sandığı kişi erkek çıktı.

Mehmet Bey "Kendisini hemşire olarak tanıttı ilk başta. Aslında ilk zamanlarda telefon görüşmeleri yaptık, daha sonraki süreçte bana söylediği bahane, 'Telefonum bozuk, konuşamıyorum, görüşemiyoruz' oldu" dedi.

Kadınla hiç yüz yüze gelmediğini ya da görüntülü görüşme yapmadığını sözlerine ekleyen Mehmet Bey, ona 1 milyon TL kaptırdığını söyledi. Esra Erol ise fotoğraftaki kişinin kendisini aradığını ve "Fotoğrafımı kullanarak dolandırılmış. Benim bu olayla alakam yok" dediğini belirtti.