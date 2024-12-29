PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Esra Erol'da şok! Sosyal medyada üç yıldır yazıştığı kişi erkek çıktı I 1 milyon TL dolandırıldı

3 yıldır yazıştığı kişi erkek çıktı. 1 milyon TL’sini kaptırdı. Böyle tepki göstererek, "Allah belanı versin" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Esra Erol’da şok! Sosyal medyada üç yıldır yazıştığı kişi erkek çıktı I 1 milyon TL dolandırıldı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Esra Erol'a konuk olan Mehmet Bey'in yaşadıkları herkesi şaşırttı. Esra Erol'a "Çok sevdim. Evlilik hayali kurdum ama dolandırıldım" diyerek başvuran Mehmet Bey'in kadın sandığı kişi erkek çıktı.

    Mehmet Bey "Kendisini hemşire olarak tanıttı ilk başta. Aslında ilk zamanlarda telefon görüşmeleri yaptık, daha sonraki süreçte bana söylediği bahane, 'Telefonum bozuk, konuşamıyorum, görüşemiyoruz' oldu" dedi.

    Kadınla hiç yüz yüze gelmediğini ya da görüntülü görüşme yapmadığını sözlerine ekleyen Mehmet Bey, ona 1 milyon TL kaptırdığını söyledi. Esra Erol ise fotoğraftaki kişinin kendisini aradığını ve "Fotoğrafımı kullanarak dolandırılmış. Benim bu olayla alakam yok" dediğini belirtti.

    Esra Erol’da akılalmaz olay: Sosyal medya aşkı pahalıya patladı! 1 milyon TLsini kaptırdığı kişi erkek çıktıEsra Erol’da akılalmaz olay: Sosyal medya aşkı pahalıya patladı! 1 milyon TLsini kaptırdığı kişi erkek çıktı
    Esra Erol'da akılalmaz olay: Sosyal medya aşkı pahalıya patladı! 1 milyon TL'sini kaptırdığı kişi erkek çıktı

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Narin Güran davasında 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet çıktı
    EMEKLİYE ÜÇ AŞAMALI ZAM: Ocak ayında belli olacak! Kim, ne kadar alacak?
    CHP’nin Esenyurt soygunu! 1 milyarı aşkın vurgun
    Güney Kore’de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Yılbaşı dolandırıcıları iş başında! Günlük bungalov kiralarken dikkat
    Başkan Erdoğan duyurdu! İstihdamı Koruma Programı başlıyor: Çalışan başına 2 bin 500 TL!
    DEM Parti İmralı’ya gitti! Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Öcalan ile görüştü
    Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlama: 3 kişi tutuklandı
    İstanbul’da metro çilesi! Arıza yaptı vatandaş perişan oldu
    Hama Katliamı’nın sorumlusu Rıfat Esad’ın Lübnan’dan Dubai’ye kaçtığı ortaya çıktı
    Mourinho’dan Real Madrid’e transfer ricası! Bize bırakın
    Başkan Erdoğan’dan faiz ve enflasyon mesajı: Kesinlikle düşecek | Boykot çağrısı | Sosyal konut projesi | Flaş asgari ücret mesajı
    Beşar Esad – Mossad iş birliği! Belgeler ortaya çıkmıştı: Yossi Cohen ile görüşmeyi İsrail basını patlattı
    Kuş uçuyor! Ebru Şallı’nın firari eşi Uğur Akkuş’un 7 milyonluk lüks arabası icrada satışa çıktı
    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!