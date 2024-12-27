Esra Erol’da akılalmaz olay: Sosyal medya aşkı pahalıya patladı! 1 milyon TL’sini kaptırdığı kişi erkek çıktı

Esra Erol'da bu kadarı da olmaz dedirten anlar yaşandı. Programa İzmir'den katılan Mehmet Ata isimli mağdur 3 yıl önce hiç yüz yüze gelmediği bir kişiyle tanışarak aşık olduğunu söyledi.

Evlilik hayali kuran adam dolandırıldı. 55 yaşındaki adamın yüzünü bile görmediği sosyal medya aşkı 1 milyon liraya patladı.

Kendisini Zehra Göçmen olarak tanıtan dolandırıcı Mehmet Ata'ya hemşire olduğunu söyledi. Konuştukça zamanla kendisini kaptıran Mehmet Ata nefsine yenik düştüğünü dile getirdi. Ata, "Kendisini hemşire olarak tanıttı ilk başta. Çocuklarının olmadığını söyledi. 'Üvey annemle birlikte yaşıyorum' dedi. Telefonda sesli konuşmaya başladığımızda biraz ister istemez nefsime uydum. Aslında ilk zamanlarda telefon görüşmeleri yaptık, daha sonraki süreçte bana söylediği bahane, 'Telefonum bozuk, konuşamıyorum, görüşemiyoruz' oldu."

Esra Erol, fotoğraftaki kişinin kendisini aradığını ve yaşanan olayın ardından kadının soluğu savcılıkta aldığını söyledi. Öte yandan Esra Erol fotoğaftaki kişinin, "Benim fotoğrafım ve görsellerim kullanarak Mehmet Bey dolandırılmış. Benim bu olayla alakam yok" dediğini dile getirdi.