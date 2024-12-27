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Esra Erol’da akılalmaz olay: Sosyal medya aşkı pahalıya patladı! 1 milyon TL'sini kaptırdığı kişi erkek çıktı

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da bu kadarı da olmaz dedirten anlar yaşandı. Programa İzmir'den katılan Mehmet Ata isimli mağdur 3 yıl önce hiç yüz yüze gelmediği bir kişiyle tanışarak aşık olduğunu söyledi. Yaklaşık 1 milyon TL kaptıran 55 yaşındaki adamın üç yıldır yazıştığı kişi erkek çıktı. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 23:23 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 23:24
Esra Erol’da akılalmaz olay: Sosyal medya aşkı pahalıya patladı! 1 milyon TL’sini kaptırdığı kişi erkek çıktı

Esra Erol'da bu kadarı da olmaz dedirten anlar yaşandı. Programa İzmir'den katılan Mehmet Ata isimli mağdur 3 yıl önce hiç yüz yüze gelmediği bir kişiyle tanışarak aşık olduğunu söyledi.

Esra Erol’da akılalmaz olay: Sosyal medya aşkı pahalıya patladı! 1 milyon TL’sini kaptırdığı kişi erkek çıktı

Evlilik hayali kuran adam dolandırıldı.

55 yaşındaki adamın yüzünü bile görmediği sosyal medya aşkı 1 milyon liraya patladı.

Esra Erol’da akılalmaz olay: Sosyal medya aşkı pahalıya patladı! 1 milyon TL’sini kaptırdığı kişi erkek çıktı

Kendisini Zehra Göçmen olarak tanıtan dolandırıcı Mehmet Ata'ya hemşire olduğunu söyledi. Konuştukça zamanla kendisini kaptıran Mehmet Ata nefsine yenik düştüğünü dile getirdi.

Ata, "Kendisini hemşire olarak tanıttı ilk başta. Çocuklarının olmadığını söyledi. 'Üvey annemle birlikte yaşıyorum' dedi. Telefonda sesli konuşmaya başladığımızda biraz ister istemez nefsime uydum. Aslında ilk zamanlarda telefon görüşmeleri yaptık, daha sonraki süreçte bana söylediği bahane, 'Telefonum bozuk, konuşamıyorum, görüşemiyoruz' oldu."

Esra Erol’da akılalmaz olay: Sosyal medya aşkı pahalıya patladı! 1 milyon TL’sini kaptırdığı kişi erkek çıktı

Esra Erol, fotoğraftaki kişinin kendisini aradığını ve yaşanan olayın ardından kadının soluğu savcılıkta aldığını söyledi.

Öte yandan Esra Erol fotoğaftaki kişinin, "Benim fotoğrafım ve görsellerim kullanarak Mehmet Bey dolandırılmış. Benim bu olayla alakam yok" dediğini dile getirdi.

Esra Erol’da akılalmaz olay: Sosyal medya aşkı pahalıya patladı! 1 milyon TL’sini kaptırdığı kişi erkek çıktı

BÖYLE OLAY GÖRÜLMEDİ

Aşk yaşadığını sandığı kişinin yüzünü ilk kez Esra Erol'da gördü.

Mehmet Ata'nın üç yıldır yazıştığı kişi erkek çıktı.

Esra Erol’da akılalmaz olay: Sosyal medya aşkı pahalıya patladı! 1 milyon TL’sini kaptırdığı kişi erkek çıktı

Mehmet Bey, "Allah senin bin belanı versin. Tahminlerimde de haklıydım" dedi.

Esra Erol’da akılalmaz olay: Sosyal medya aşkı pahalıya patladı! 1 milyon TL’sini kaptırdığı kişi erkek çıktı

DOLANDIRICI CANLI YAYINA BAĞLANDI

Mehmet Bey'le 3 yıldır kendisini kadın olarak tanıtan Hamdan Bey canlı yayına bağlandı. Hamdan Bey, dolandırdığı Mehmet Bey'le yapılan telefon görüşmelerinde karısını konuşturduğunu açıkladı.