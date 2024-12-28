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Gerçeğin peşinde! atv'nin yeni dizisi Can Borcu ikinci bölümüyle ekrana gelecek

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen “Can Borcu” ikinci bölümüyle bu akşam saat 20.00’de atv’de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Gerçeğin peşinde! atv’nin yeni dizisi Can Borcu ikinci bölümüyle ekrana gelecek

İÇİNDEKİLER

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    "Can Borcu"nun yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Handan, eşi Celal ve patronu Emel'i otel odasında bastıktan sonra gerçekleşen olaylar konusunda ser verir sır vermez. Otel odasında başlayıp hastane morgunda son bulan olaylar zinciri bölüm sonuna kadar gizemini korur. Aldığı bıçak darbeleri sonucu hastaneye kaldırılan Emel, hayati tehlikeyi atlatır atlatmaz, intikam yeminleri eder. Başına gelenlerin sorumlusu olarak gördüğü Handan'a karşı büyük bir öfke duyar.

    YÜZLEŞEBİLECEK Mİ?
    Kızını kurtarmaya giderken çarptığı kişinin Handan'ın kocası Celal olduğunu anlayan Mehmet, vicdanının sesini dinleyip bu konuda gerçekleri açıklayabilecek midir? Handan'ın kızı Yasemin annesindeki tuhaflığı fark eder. Onun babasının ölümüyle ilgili bir şeyler sakladığına inanır. Yasemin peşine düştüğü gerçeği ararken bulduğu şeyle yüzleşebilecek midir?

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