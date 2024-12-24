Squid Game 2. sezon ne zaman, hangi gün başlayacak 2024? Squid Game 2. sezon 1. bölüm nerede yayınlanacak?

Oyuncuların her biri, büyük ödül olan 45,6 milyar Won için yarışırken, her ölüm ödüle 100 milyon Won ekliyordu. Seong Gi-hun, oyunların fiziksel ve psikolojik sınavlarına dayanmak için çocukluk arkadaşı Cho Sang-woo ve diğer yarışmacılarla ittifak kurmuştu. Ancak bu ittifaklar, oyunların acımasız gerçekliği karşısında sık sık sınanmıştı.

İlk sezonda, borç batağındaki şoför Seong Gi-hun, büyük bir para ödülü kazanma umuduyla tehlikeli bir oyun serisine katılmayı kabul etmişti. Gizemli bir adaya götürülen Gi-hun ve diğer 455 yarışmacı, çocuk oyunlarıyla maskelenmiş ölümcül mücadelelere zorlanmıştı.

(Kaynak: Netflix)

İkinci Sezondan Beklentiler

Yeni sezon, hem hikâye derinliği hem de oyunların ölümcül dinamikleri açısından izleyicileri şaşırtmayı hedefliyor. İlk sezondaki sürpriz final, yeni sezona dair birçok soru işaretini beraberinde getirmişti. İkinci sezon, bu soruları yanıtlamakla kalmayıp, izleyicileri yepyeni bir hikâye örgüsüne sürükleyecek gibi görünüyor.

26 Aralık tarihinde tüm bölümleriyle Netflix'te yayınlanacak olan Squid Game ikinci sezonu, gerilim ve aksiyonun doruk noktasına ulaştığı bir seyir deneyimi sunacak.