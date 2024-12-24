Murat Göçmez ve Devrim Saltoğlu ‘Kuruluş Osman’ kadrosunda!

Görkemli prodüksiyonu, soluk kesen hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla altıncı sezonunda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna son olarak başarılı oyuncular Devrim Saltoğlu ardından Murat Göçmez de dahil oldu.

Murat Göçmez (Kaynak: ATV)

Murat Göçmez dizinin Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Cerkutay'ın kardeşi 'Altuga' karakterine hayat verecek. Moğol komutanı Ulugan'ın sadık hizmetkarı, acımasız ve kindar bir savaşçı olan Altuga; kardeşi Cerkutay'ın Osman Bey'in tarafına katılmasını büyük bir utanç olarak kabul eder ve bu ihanetin hesabını sormak için Anadolu topraklarına, Uçlara gelir.

Devrim Saltoğlu (Kaynak: ATV)

Altuga'nın Anadolu topraklarına gelişinin ardından, Cerkutay ile arasında yaşanacak gerilimli ve aksiyon dolu mücadeleler, dizinin yeni bölümlerinde izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Altuga'nın geçmişinden gelen yaralarını, intikam arzusunu ve savaşçı kimliğini izleyicilere derinden hissettirecek.