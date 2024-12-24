Kim Milyoner Olmak İster’de aynı gecede izleyiciyi ekrana kilitleyen iki soru!

ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması, izleyicileri yine ekrana kilitledi. Bilkent Üniversitesi Psikoloji mezunu Ecesu Ürker (25), bilgisiyle herkesi etkiledi. 11 soruya doğru cevap verip 500 bin lirayı hak etti. 1 milyonluk soruyu açtırıp yanıtlamak için büyük çaba sarf etti. Ancak bu tarih sorusunda riske girmedi. Doğru cevap D'yi söyleyemedi. Kazandığı para ile yetindi.



"SAĞIN" ŞAŞIRMA

Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmadaki diğer yarışmacıya, "Üzülmedin mi?' adlı şarkıyı seslendiren kimdir?" sorusu yöneltildi. Şıklarda Simge Sağın ve Wanda Nara'nın adını gören yarışmacı, gülümsedi! Cevabı bildi.

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