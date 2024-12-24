SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kuruluş Osman 176. bölümüyle nefes kesecek: Moğollar Kayı Obası’nda Osman Bey ve Ulugan yüzleşiyor!

atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman’ın 25 Aralık Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek 176’ncı bölümüyle nefes kesecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 11:29 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 11:29
Kuruluş Osman 176. bölümüyle nefes kesecek: Moğollar Kayı Obası’nda Osman Bey ve Ulugan yüzleşiyor!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 176'ncı bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    MOĞOL KOMUTAN ULUGAN KAYI OBASI'NDA

    Moğol Komutanı Ulugan, Kayı Obası'na gelir. Osman Bey'le ilk kez karşı karşıya gelen Ulugan'ın obaya geliş amacı nedir? Osman Bey Ulugan'a karşı nasıl bir tavır sergileyecektir? Ulugan, Osman Bey'in önce itibarını sonra canını alacağını söyler. Ulugan, Osman Bey'i alt etmek için nasıl bir plan yaptı?

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    ESİR DÜŞEN ORHAN BEY'İN PARMAKLARINA ÇİVİ ÇAKILIYOR!

    Şehzade Orhan ve Şehzade Alaeddin Beyler de Moğol ve Bizans'a karşı kalelerde önlem almakla vazifelendirilmişlerdir. Moğollar, Şehzade Orhan'ı Karacahisar'da nasıl tuzağa düşürecektir? Moğollar, Şehzade Orhan'ın parmaklarına çivi çakarak vahşice işkence yaparlarken oğlunu bulmak için çıktığı yolda Osman Bey şehzadesi Orhan Bey'i kurtarabilecek midir?

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    BALA HATUN HALİME'Yİ KAYBETMENİN EŞİĞİNDE Mİ?

    Obada bir zehir yayılır. Ahali zehir yüzünden kırılmaktadır. Alaeddin Bey zehrin panzehrini bulabilecek midir? Öte yandan zehir bütün obayı sarmışken Poena da zehirlenmiştir. Bala Hatun, Poena'nın kızı Halime olduğunu öğrenemeden kaybedecek mi?

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    İLBAY'IN PLANI NEDİR?

    Osman Bey yaklaşan Moğol tehlikesine karşı tedbirlerini arttırmaktadır. Kayı Obası'nda alınan tedbirlere karşı İlbay ne yapacaktır? Osman Bey'in tedbirlerini boşa çıkartmak için nasıl bir planı vardır?

    Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Son dakika: Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
    ’Neocon’un teröristan emeli! Azılı Türkiye düşmanı John Bolton yine sahnede: Suriye’de kürdistan kurulmalı Türkler kazanmamalı
    4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri Turkuvaz Medya’da!
    İstanbul’da FETÖ operasyonu! Adil Öksüz’ü yetiştiren isimdi! Cemal Türk ve eşi yakalandı
    Türkiye’de kaç Suriyeli var? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geri dönüş rakamları açıkladı: 15 günde 7 kat arttı
    Galatasaray’a yıldız yağacak! 4 isim birden
    İsrail’den İsmail Haniye itirafı! Israel Katz Husileri tehdit ederken ilk kez üstlendi
    Fenerbahçe’den Galatasaray’ı çıldırtacak hamle!
    Ankara Şam’a ’Bahar’ı getirdi | Hakan Fidan ve Ahmed eş-Şera’nın verdiği mesajdan kimler rahatsız oldu? Kasiyun Dağı neden seçildi?
    Fenerbahçe’den görülmemiş plan! Talisca’dan sonra sıra onda
    Şam’da Türk Rüzgarı: Yeni Suriye’de Ankara etkisi artıyor | Kabinede tanıdık isimler!
    Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor! Ocak ayında ilk adım atılıyor
    Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi?
    Meteoroloji 24 Aralık Salı hava durumu | Kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklenen iller açıklandı! İstanbul, Bursa, Yalova, İzmir...
    Üniversitelilere yarı zamanlı iş desteği! Başkan Erdoğan detayları açıklayacak! 60 bin genç istihdam edilecek