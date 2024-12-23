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atv'nin yeni dizisi Can Borcu izleyiciden tam not aldı! İhanet ve yalanın ortasında kalan Handan ağlattı

atv’nin yeni dizisi 'Can Borcu' yayınlandığı ilk dakikadan itibaren sosyal medyada adından sıkça söz ettirdi. Dikkat çekici hikayesi ve güçlü kadrosuyla "Can Borcu", her Cumartesi saat 20:00’de atv ekranlarında.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024
atv’nin yeni dizisi Can Borcu izleyiciden tam not aldı! İhanet ve yalanın ortasında kalan Handan ağlattı

İÇİNDEKİLER

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    ATV ekranlarında 21 Aralık Cumartesi günü izleyiciyle buluşan Can Borcu dizisi, ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı Can Borcu, etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

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    Dizide ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç ve Naz Öngen gibi birbirinden başarılı oyuncular rol alıyor.

    Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Semih Bağcı otururken, senaryosunu Onur Uğraş kaleme alıyor. Dizinin ilk bölümünde ise başarılı avukat Mehmet Musluoğlu'nun kızı Doğa, annesinin intiharından babasını sorumlu tutmakta ve ona nefret kusmak için her fırsatı değerlendirmektedir. İkili arasındaki gerilim, Doğa'nın intihar girişimiyle zirveye çıkacaktır.

    Handan ile Celal'in evlilikleri kusursuz görünse de içten içe çürümüştür çünkü Celal yedi yıldır Handan'ı patronu Emel ile aldatıyordur. 25. yıldönümü yemeğine gelmek yerine geceyi Emel ile bir otel odasında geçirir. Celal'in çelişkili ifadelerinin yanı sıra parmağında alyansının olmaması Handan'ı şüpheye düşürür. Handan'ın aldatıldığına dair aldığı telefon, herkesi etkileyen felaketler zincirinin ilk halkası olacaktır.

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