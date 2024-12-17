Ebru Özkan Saban’dan Can Borcu açıklaması! Atv’nin yeni dizisi nefes kesecek!

Cumartesi akşamı atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Can Borcu için geri sayım sürerken dizinin Handan'ı Ebru Özkan Saban'dan samimi açıklamalar geldi.

(Kaynak: ATV)

Karakteri ve hikayeyi çok sevdiği için bu projede yer almak istediğini belirten Ebru Özkan Saban, "Hikayemiz oldukça sürükleyici ve iç içe geçmiş bağlantılı hayatlar barındırıyor. Handan, hayatın zorluklarıyla başa çıkmış, emeğiyle para kazanmış, kendi halinde bir kadın. Aşkı bulmuş, evlenmiş ve üç evlat dünyaya getirmiş. Usta-çırak ilişkisiyle bir meslek edinmiş. Tek isteği ise huzurlu ve sağlıklı bir yaşam" dedi.

(Kaynak: ATV)

CAN BORCU DİZİSİNİN KONUSU

Dizi, başarılı avukat Mehmet'in, annesinin ölümünden sonra kendisinden uzaklaşan kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını merkezine alıyor. Bu zorlu süreçte, yıllardır gizlenen sırlar birer birer ortaya çıkarken aile dengeleri altüst olur. Celal'in gizli ilişkisi aileyi derinden sarsarken, eşi Handan çözülmenin farkına varmadan aileyi bir arada tutmaya çalışır.

(Kaynak: ATV)

CAN BORCU OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı Can Borcu, etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç ve Naz Öngen gibi birbirinden başarılı oyuncular rol alıyor.

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan Can Borcu, aile bağları, yasak ilişkiler ve kuşak çatışmalarını çarpıcı bir şekilde işliyor. Her karakter kendi sırlarıyla yüzleşirken çözülmesi gereken düğümler giderek karmaşıklaşıyor. Peki, hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?