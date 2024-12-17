Canfeza’yı yine Mahir kurtaracak! Bir Gece Masalı izleyiciyi ekrana kilitleyecek

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölüm konusu şöyle; Canfeza Mahir'in kendisini soktuğu yalan için Mahir'e çektirirken bir yandan var olma ve iş kurma çabası içine girer. Onun bu uğraşına destek veren isim ise Afet için kaybettiği en önemli kalelerden biridir.

SEVGİSİNİ SORGULAYACAK

Konağa gelen davetsiz misafir Canfeza'nın gazabından nasibini alırken köşkün küçük hanımının kim olduğunu da herkese gösterir. İş uğruna başını derde sokan Canfeza'yı yine Mahir kurtaracaktır. Mahir özür dilememekte direnirken Canfeza'dan uzak kalmak onun için bir işkenceye dönüşür. Ancak Canfeza'nın şüpheleri üzerinden Mahir'le gerilen ilişkisi Canfeza'nın Mahir'in sevgisini sorgulayacağı hale gelir.