SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Canfeza'yı yine Mahir kurtaracak! Bir Gece Masalı izleyiciyi ekrana kilitleyecek

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın, Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'daki Asaf Bey konağına kadar uzanan masalsı aşk hikayesinin anlatıldığı "Bir Gece Masalı"nın yeni bölümünde, ikilinin duygusal yolculuğu devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024
Canfeza’yı yine Mahir kurtaracak! Bir Gece Masalı izleyiciyi ekrana kilitleyecek

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölüm konusu şöyle; Canfeza Mahir'in kendisini soktuğu yalan için Mahir'e çektirirken bir yandan var olma ve iş kurma çabası içine girer. Onun bu uğraşına destek veren isim ise Afet için kaybettiği en önemli kalelerden biridir.

    SEVGİSİNİ SORGULAYACAK
    Konağa gelen davetsiz misafir Canfeza'nın gazabından nasibini alırken köşkün küçük hanımının kim olduğunu da herkese gösterir. İş uğruna başını derde sokan Canfeza'yı yine Mahir kurtaracaktır. Mahir özür dilememekte direnirken Canfeza'dan uzak kalmak onun için bir işkenceye dönüşür. Ancak Canfeza'nın şüpheleri üzerinden Mahir'le gerilen ilişkisi Canfeza'nın Mahir'in sevgisini sorgulayacağı hale gelir.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti! Kirli plan böyle devre dışı bırakıldı
    Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Çok akıllı ve güçlü lider | Türkiye’ye anahtar vurgusu
    Halkbank
    Memura-emekliye 3’lü zam: Ocak’ta yapılacak artış hangi gelirlere nasıl yansıyacak? Artış ne kadar bekleniyor?
    Başkan Erdoğan’dan muhalefete SGK borçları eleştirisi: kırk dereden kırk kova su getiriyorlar
    7 gollü derbide zafer Aslan’ın! Galatasray Trabzonspor’u 4-3 yendi
    Türk Telekom
    Suriye Merkez Bankası kasalarında yaklaşık 26 ton altın rezervi tutulduğu ortaya çıktı
    Keçi koruyucusu mu kaçak avcı mı? Yaban keçisi avlarken yakalanan İYİ Partili Ünal Karaman’ın 7 ay önce soru önergesi verdiği ortaya çıktı
    PKK/YPG köşeye sıkıştı: Terörist Karayılan’dan Suriye’de yokuz açıklaması geldi
    Kartal’a demir yumruk! Beşiktaş Adana Demirspor’a 2-1 yenildi
    Son dakika | Almanya Başbakanı Scholz güven oyu alamadı! Erken seçim süreci başladı
    Mülteci Esad’dan günah çıkarma satırları! Lazkiye’den Moskova’ya kaçtım dedi TAKVİM’i doğruladı | Rus üssünde saklandım itirafı
    AK Parti Sözcüsü Çelik’ten flaş açıklamalar: Suriye’de esas mesele toprak bütünlüğü
    Bakanlık CHP’li 6 belediyeye prim haciz işlemi uyguladı: Hesaplara bloke konuldu