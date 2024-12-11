SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Holding 2. bölüm nefes kesecek: Aydan yıllar sonra bulduğu babasına kavuşabilecek mi?

Atv’nin yeni dizisi Holding’in merakla beklenen 2. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Holding 2. bölümde neler olacak? İşte Holding yeni bölümden ipuçları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 14:01 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 14:01
Holding 2. bölüm nefes kesecek: Aydan yıllar sonra bulduğu babasına kavuşabilecek mi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu , Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi gibi sevilen isimleri bir araya getiren Holding dizisinin ikinci bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

Holding 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

HOLDİNG 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osman Altınordu'ya yapılan silahlı saldırı haberi aileye bomba gibi düşer. Herkes bu işin arkasında kimin olduğunu sorgulayıp, olaya şahit olan Aydan'ın üzerine giderken; Osman, hayatta kalma mücadelesi vermektedir.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Aydan ise yıllardır kayıp olan babasını bulmanın şokunu atlatamadan, bu defa sonsuza dek kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Osman Altınordu uyanacak mı? Aydan sorularının cevaplarını alabilecek mi? Altınordu kızları, babalarından sonrası için planlarını sürdürürken Kerem, olayın baş şüphelisi olarak gördüğü Mahir'i yakalayabilecek mi?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CENTCOM PKK’ya gitti Blinken Türkiye’ye geliyor! ABD’de Suriye sancısı... YPG’yi perişan eden Özgürlük Şafağı ayarlarını kaçırdı
İran’da Suriye hazımsızlığı! Hamaney Türkiye’yi hedef gösterdi: Bir İsrail iftirası daha
Trump Ankara için atadı: Kim bu Tom Barrack? BAE lobiciliğ, Jeffrey Epstein bağı…
Mourinho’dan Bilbao’ya farklı 11! Orta sahada o isim olacak
700 BİN KİŞİYE TEDİYE MÜJDESİ! Bu hafta hesaplarda! Taşeron işçi ilave tediye alabilir mi? Ne kadar verilecek?
Suriyeliden acil satılık... Dönüşler başladı ilanlar sıralandı! Aman dolandırılmayın
Suriye’de siyonist işgal: İsrail ordusu askeri alanları hedef alıyor! Esad ile Netanyahu anlaştı mı?
KAMUYA 1.2 MİLYARLIK KAYNAK | Kayıt dışılığa göz açtırmayan Sosyal Güvenlik Denetmenleri’nden özlük hakları için TBMM’ye mektup
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor
Google yine terörist parlatıyor: PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani’nin sesi oldular!
Suriye Milli Ordusu’nun hedefi Caber Kalesi! SMO Süleyman Şah Türbesi’ne yaklaştı
Kanlı Esad rejiminin ölüm kampı: Sednaya Hapishanesi! Ya bilinmeyenler... Mezze’den Tedmur’a...
Talisca’nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Ocak ayında...
Yeni Suriye’nin ilk kabinesi! Devrik rejim tüm yetkileri devretti... Suriye Başbakanı Muhammed El Beşir amaçlarını anlattı
Arz-ı Mev’ud melaneti Şam’da İsrail’in gözü Anadolu’da! PKK’lı Davut Koridoruna Ankara tokadı... Cevlani’nin mide bulandıran sessizliği
SON DAKİKA