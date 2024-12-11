Holding 2. bölüm nefes kesecek: Aydan yıllar sonra bulduğu babasına kavuşabilecek mi?

Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu , Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi gibi sevilen isimleri bir araya getiren Holding dizisinin ikinci bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.
Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu , Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi gibi sevilen isimleri bir araya getiren Holding dizisinin ikinci bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.
HOLDİNG 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osman Altınordu'ya yapılan silahlı saldırı haberi aileye bomba gibi düşer. Herkes bu işin arkasında kimin olduğunu sorgulayıp, olaya şahit olan Aydan'ın üzerine giderken; Osman, hayatta kalma mücadelesi vermektedir.
Aydan ise yıllardır kayıp olan babasını bulmanın şokunu atlatamadan, bu defa sonsuza dek kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır.
Osman Altınordu uyanacak mı? Aydan sorularının cevaplarını alabilecek mi? Altınordu kızları, babalarından sonrası için planlarını sürdürürken Kerem, olayın baş şüphelisi olarak gördüğü Mahir'i yakalayabilecek mi?