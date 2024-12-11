Holding 2. bölüm nefes kesecek: Aydan yıllar sonra bulduğu babasına kavuşabilecek mi?

Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu , Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi gibi sevilen isimleri bir araya getiren Holding dizisinin ikinci bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

(Kaynak: ATV)

HOLDİNG 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Altınordu'ya yapılan silahlı saldırı haberi aileye bomba gibi düşer. Herkes bu işin arkasında kimin olduğunu sorgulayıp, olaya şahit olan Aydan'ın üzerine giderken; Osman, hayatta kalma mücadelesi vermektedir.