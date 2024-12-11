Can Borcu ilk bölümüyle 21 Aralık Cumartesi atv’de!

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Can Borcu, başarılı avukat Mehmet'in, annesinin ölümü sonrası kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatıyor. Bu süreçte, yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkar. Celal'in gizli ilişkisi aileyi altüst ederken, eşi Handan çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmaya çalışır. Can Borcu 1. bölüm fragmanı yayınlandı

(Kaynak: ATV) Dramatik öyküsüyle izleyiciyi derinlere çeken dizi; aile bağları, yasak ilişkiler ve kuşak çatışmalarını etkileyici bir şekilde ele alıyor. Her karakter kendi sırlarıyla yüzleşirken, çözülmesi gereken düğümler giderek artıyor. Hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak? Can Borcu 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı