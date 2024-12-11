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Bir Gece Masalı 16. bölüm fragmanı yayınlandı: 40 kere söyledim oldu, tutuklandım!

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in yer aldığı Bir Gece Masalı 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Parmaklıklar arkasındaki Canfeza’nın “40 kere söyledim oldu, tutuklandım” sözleri yüzleri gülümsetirken Boris’le ilgili gerçeği öğrenmesi izleyicileri heyecanlandırdı.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 09:45 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 09:45
Bir Gece Masalı 16. bölüm fragmanı yayınlandı: 40 kere söyledim oldu, tutuklandım!

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Atv'nin ilgiyle takip edile dizisi Bir Gece Masalı 16. bölüm fragmanı yayınlandı.

Bir Gece Masalı 16. bölüm fragmanı yayınlandı

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Canfeza'nın Mahir için canını ortaya atması Mahir'in içindeki buz dağlarını eritir. Ancak Canfeza Mahir'e kızgındır. Aynı zamanda babasıyla arasında bir şeyler olduğunu da çözmeye başlar. Aradığı cevapları alamayan Canfeza Mahir'in peşine takılarak bir operasyonun ortasına düşer ve umulmadık bir güzelliğe sebep olur.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Ferman'ın gayr-ı meşru bebeği Afetgül köşkte büyük bir yanlış anlamaya neden olur. Saklanan gebelik testi Canfeza'nın sanılır. Kilimciler'in de köşke geçmiş olsun demeye gelmeleriyle köşkte hanımlık savaşları kızışır. Canfeza ve Mahir'e sürpriz bebek kutlaması yapan iki aile ortak bir paydada buluşmak zorunda kalır.

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