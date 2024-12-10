Kuruluş Osman 174. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Çilesiz zafer olmaz!

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Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 174. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 174. bölüm 2. fragmanı yayınlandı YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 11 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek 174. bölümü nefes kesecek. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey, Karesi Bey'le kozlarını paylaşırken Sofia'nın obaya sızdırdığı Poena (Halime) ilk fırsatta Bala'yı öldürmek için hamle yapar. Bala Hatun, öldü sandığı kızı tarafından hançerlenecek midir?

(Kaynak: ATV) OSMAN BEY, KIZI HALİME'NİN OKUYLA YARALANIYOR Osman Bey, Sofia'nın gizlediği şeyi bulmak için gittikleri manastırda Poena'nın (Halime) attığı okla yaralanmıştır. Osman Bey oku kimin attığını görebilecek midir? Osman Bey yarasına rağmen Sofia ile Lucas'ı alt etmeden oradan çıkmamakta kararlıdır. Sofia, Poena'yı oradan çıkartmak için nasıl bir hamle yapacaktır? Lucas ve Sofia, Osman Bey'e rağmen manastırdan çıkmayı nasıl başaracaktır?