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Kuruluş Osman 174. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Çilesiz zafer olmaz!

Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın 174. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana “Çilesiz zafer olmaz!” sözleri damga vurdu.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 16:26 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 16:33
Kuruluş Osman 174. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Çilesiz zafer olmaz!

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Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 174. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Kuruluş Osman 174. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 11 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek 174. bölümü nefes kesecek. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey, Karesi Bey'le kozlarını paylaşırken Sofia'nın obaya sızdırdığı Poena (Halime) ilk fırsatta Bala'yı öldürmek için hamle yapar. Bala Hatun, öldü sandığı kızı tarafından hançerlenecek midir?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

OSMAN BEY, KIZI HALİME'NİN OKUYLA YARALANIYOR

Osman Bey, Sofia'nın gizlediği şeyi bulmak için gittikleri manastırda Poena'nın (Halime) attığı okla yaralanmıştır. Osman Bey oku kimin attığını görebilecek midir? Osman Bey yarasına rağmen Sofia ile Lucas'ı alt etmeden oradan çıkmamakta kararlıdır. Sofia, Poena'yı oradan çıkartmak için nasıl bir hamle yapacaktır? Lucas ve Sofia, Osman Bey'e rağmen manastırdan çıkmayı nasıl başaracaktır?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

POENA / HALİME KAYI OBASI'NDA

Sofia, Osman Bey ve Bala Hatun'un sonunu getirmek için Poena'yı (Halime) kullanmakta kararlıdır. Bunun için Poena'nın obaya girmesi gerektir. Sofia bunun için nasıl bir plan yapacaktır? Evlat acısı nükseden Bala Hatun, Halime'nin mezarına gider. Poena bulduğu ilk fırsatta Bala'yı öldürmek için hamle yapar. Bala Hatun, öldü sandığı kızı tarafından hançerlenecek midir?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

OSMAN BEY VE KARESİ BEY'İN YÜZLEŞMESİNDE NELER YAŞANACAK?

Karesi Bey, Osman Bey'e savaş açar. Lucas da bu savaşta Karesi Bey'in yanında olacağını söyler. Begüm Hatun, Karesi Bey'in planlarını Osman Bey'e ulaştırır. Begüm Hatun'un Osman Bey'e çalıştığını anlayan Karesi Bey, Begüm Hatun'u öldürecek mi?

BAYHAN BEY ŞEHİT Mİ OLUYOR?

Sofia ve Lucas Osman Bey'in karargahına saldırı düzenlerler. Osman Bey'in beylerinden Bayhan Bey, kılıçlarının ucunda mıdır? Bayhan Bey şehit mi olacaktır? Sofia ve Lucas'ın yaptığı bu hamle Osman Bey'in gireceği savaşı nasıl etkileyecektir?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

OSMAN BEY, TÜM KİRLİ İTTİFAKLARA MEYDAN OKUYOR!

Osman Bey, Karesi Bey'in bütün kirli ittifaklarına karşı tek başına nasıl mücadele edecektir?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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