Kuruluş Osman 173. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Hainlik elbette karşılıksız kalmayacak”

(Kaynak: ATV)

OSMAN BEY VE KARESİ BEY'İN KANLI YÜZLEŞMESİ

Osman Bey, Karesi Bey'le yüzleşir ve bu yüzleşmede kan dökülür. Hiçbir ihaneti karşılıksız bırakmayacak olan Osman Bey, Karesi Bey ve çaşıtlarına nasıl bir bedel ödetecektir?

OSMAN BEY, LUCAS VE SOFIA'YA MEYDAN OKUYOR

Bütün ailesi Lucas ve Sofia'nın tehdidi altında olan Osman Bey onlara karşı nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey'in gazabı Sofia ve Lucas'ı yakacak mı?