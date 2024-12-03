Kuruluş Osman 173. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Hainlik elbette karşılıksız kalmayacak”

Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in başrolü üstlendiği Kuruluş Osman'ın 173. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Önceki bölüm finalinde Sofia'nın kılıcını Bala'nın boynuna dayadığı sahne ile seyirci Bala Hatun'un akıbetini merak ederken, Halime'nin hikayesinin başlayacağını gösteren fragmanlar muhteşem bir bölümün müjdesini verdi. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde düğümler çözülecek mi? Dört koldan kuşatılan Osman Bey içine düştüğü cendereden çıkabilecek mi? Osman Bey'in gazabı Sofia, Lucas, Karesi Bey ve Begüm Hatun'u yakacak mı?
(Kaynak: ATV)
BALA HATUN'UN AKIBETİ NE OLACAK?
172. bölümün finali Sofia'nın kılıcı Bala'nın boynuna dayadığı sahne ile biterken 'Kuruluş Osman 'izleyicileri Bala Hatun'un akıbetini merak ediyor. Bala Hatun şehit mi düşüyor? Osman Bey, Bala Hatunlara saldırıp onlara büyük bir acı yaşatan herkesten hesap sormaya hazırlanıyor.
HALİME ÖZ AİLESİNE DÜŞMAN!
Sofia, Osman Bey'in ailesini teker teker yok etmeye ant içmiştir. Osman Bey'in kızı Halime'yi yıllar evvel kaçıran Sofia, o'nu Osman Bey ve ailesine düşman olarak büyütmüştür. Sofia, Halime ile ilgili Osman Bey'e nasıl bir tuzak kuracaktır? Söğüt Pazarı'na kadar giden Poena, öz ablası olduğunu bilmeden Fatma'nın kanını mı akıtacaktır?
(Kaynak: ATV)
GENCER, BEGÜM VE BAYHAN'DAN HANGİSİ HAİN?
Lucas, Sofia ve Karesi'nin iş birliğinin farkına varan Osman Bey, beylerinden birinin de hain olduğunu anlamıştır. Şüphelendiği üç isim vardır; Gencer, Begüm yahut Bayhan! Osman Bey üçünü de yakın takibe alır.
KARESİ BEY, BEGÜM HATUN'A EVLENME TEKLİFİ EDİYOR!
Begüm Hatun ve Karesi Bey'in buluştuğunu öğrenen Osman Bey, Begüm Hatun'u kafesli çadıra attırır. Begüm Hatun, Osman Bey'in obasından kaçmış Karesi Bey'e sığınmıştır. Karesi Bey, Begüm Hatun'a evlenme teklif eder. Osman Bey ise Begüm'ü obadan kaçıranı bulup hesabını keser.