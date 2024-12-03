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Kuruluş Osman 173. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Hainlik elbette karşılıksız kalmayacak”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kuruluş Osman’ın 173. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv’nin reyting rekortmeni dizisinin yeni bölüm fragmanına “Hainlik elbette karşılıksız kalmayacak” sözleri damga vurdu.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 12:32 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 12:32
Kuruluş Osman 173. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Hainlik elbette karşılıksız kalmayacak

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Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in başrolü üstlendiği Kuruluş Osman'ın 173. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Önceki bölüm finalinde Sofia'nın kılıcını Bala'nın boynuna dayadığı sahne ile seyirci Bala Hatun'un akıbetini merak ederken, Halime'nin hikayesinin başlayacağını gösteren fragmanlar muhteşem bir bölümün müjdesini verdi. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde düğümler çözülecek mi? Dört koldan kuşatılan Osman Bey içine düştüğü cendereden çıkabilecek mi? Osman Bey'in gazabı Sofia, Lucas, Karesi Bey ve Begüm Hatun'u yakacak mı?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

BALA HATUN'UN AKIBETİ NE OLACAK?

172. bölümün finali Sofia'nın kılıcı Bala'nın boynuna dayadığı sahne ile biterken 'Kuruluş Osman 'izleyicileri Bala Hatun'un akıbetini merak ediyor. Bala Hatun şehit mi düşüyor? Osman Bey, Bala Hatunlara saldırıp onlara büyük bir acı yaşatan herkesten hesap sormaya hazırlanıyor.

HALİME ÖZ AİLESİNE DÜŞMAN!

Sofia, Osman Bey'in ailesini teker teker yok etmeye ant içmiştir. Osman Bey'in kızı Halime'yi yıllar evvel kaçıran Sofia, o'nu Osman Bey ve ailesine düşman olarak büyütmüştür. Sofia, Halime ile ilgili Osman Bey'e nasıl bir tuzak kuracaktır? Söğüt Pazarı'na kadar giden Poena, öz ablası olduğunu bilmeden Fatma'nın kanını mı akıtacaktır?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

GENCER, BEGÜM VE BAYHAN'DAN HANGİSİ HAİN?

Lucas, Sofia ve Karesi'nin iş birliğinin farkına varan Osman Bey, beylerinden birinin de hain olduğunu anlamıştır. Şüphelendiği üç isim vardır; Gencer, Begüm yahut Bayhan! Osman Bey üçünü de yakın takibe alır.

KARESİ BEY, BEGÜM HATUN'A EVLENME TEKLİFİ EDİYOR!

Begüm Hatun ve Karesi Bey'in buluştuğunu öğrenen Osman Bey, Begüm Hatun'u kafesli çadıra attırır. Begüm Hatun, Osman Bey'in obasından kaçmış Karesi Bey'e sığınmıştır. Karesi Bey, Begüm Hatun'a evlenme teklif eder. Osman Bey ise Begüm'ü obadan kaçıranı bulup hesabını keser.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

OSMAN BEY VE KARESİ BEY'İN KANLI YÜZLEŞMESİ

Osman Bey, Karesi Bey'le yüzleşir ve bu yüzleşmede kan dökülür. Hiçbir ihaneti karşılıksız bırakmayacak olan Osman Bey, Karesi Bey ve çaşıtlarına nasıl bir bedel ödetecektir?

OSMAN BEY, LUCAS VE SOFIA'YA MEYDAN OKUYOR

Bütün ailesi Lucas ve Sofia'nın tehdidi altında olan Osman Bey onlara karşı nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey'in gazabı Sofia ve Lucas'ı yakacak mı?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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