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Atv’nin yeni dizisi Holding’in afişi yayınlandı!

atv’nin Perşembe akşamı saat 20.00’de ilk bölümü yayınlanacak olan; Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği yeni dizisi Holding’in afişi izleyici ile buluştu. Yönetmenliğini Barış Yöş’ün üstlendiği ‘Holding’ gerçek hayatların gerçek hikayesini ekrana getirmek için geri sayımda. Heyecanlı bekleyiş sürerken dizinin afişi de yayınlandı.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 14:32 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 14:47
Atv’nin yeni dizisi Holding’in afişi yayınlandı!

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Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor!

"Bir gün denizden bir kız gelir ve ilahi adaletin yerini bulmasına vekil olur..."

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerden ise egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır. Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur. Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar. Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecek? İnsanların aşk ve iktidarla sınandığı bu etkili drama, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor!

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Holding'in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz ve Filiz Tacbaş ve Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Holding, ilk bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de atv'de!

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