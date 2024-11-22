Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı.

SORU: Yale Üniversitesi öncülüğünde yapılmış bir araştırmada dünyadaki toplam ağaç sayısına göre, her insana yaklaşık kaç ağaç düşer?

A- 3,75 ağaç

B- 37,5 ağaç

C- 375 ağaç

D- 3750 ağaç

CEVAP: C

Neden 375 ağaç?

Yale Üniversitesi'nin 2015 yılında gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, dünyada toplamda yaklaşık 3 trilyon ağaç bulunduğu hesaplanmıştır. Bu veri, dünya nüfusu ile kıyaslandığında kişi başına yaklaşık 375 ağaç düştüğünü göstermektedir. Bu, doğanın insan yaşamına sunduğu kaynakların büyüklüğüne ve aynı zamanda korunması gerektiğine dikkat çeker. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır.