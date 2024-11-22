200 BİN TL’LİK SORU: Tarihteki 45 ABD başkanından sadece 1977-1981 arası başkan olan Jimmy Carter hangisini yapan tek başkandır?

Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı.

SORU: Tarihteki 45 ABD başkanından sadece 1977-1981 arası başkan olan Jimmy Carter hangisini yapan tek başkandır?

A- Başkanken çocuk sahibi olan

B- Hiç çocuk sahibi olmayan

C- 100 yaşını geçen

D- Beyaz Saray'da hiç yaşamayan

CEVAP: C