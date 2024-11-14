Kuruluş Osman Youtube’da 10 milyon aboneye ulaştı!

Fragmanları ve videoları ile her hafta Youtube Türkiye'nin trend listelerinde yer alan Kuruluş Osman'nın YouTube'da 10 Milyon aboneye sahip ilk dizi kanalı oldu.

(Kaynak: ATV)

İZLENME SÜRESİ 820 MİLYON

'Kuruluş Osman' 10 Milyon abone sayısını geçerek diğer dizileri açık ara geride bırakmayı başardı. YouTube'daki resmi kanalında 820 Milyon izlenme süresine sahip olan dizi, platformun en çok ilgi gören içerikleri arasında yer alıyor.

(Kaynak: ATV)

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ'a yapıma ait yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.