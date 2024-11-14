SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kuruluş Osman 171. bölüm fragmanı yayınlandı: Hepsini gömecek toprağımız var!

Çarşamba akşamının vazgeçilmezi Kuruluş Osman’ın 171. bölüm fragmanı yayınlandı. Milyonları atv ekranlarına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına Burak Özçivit’in canlandırdığı Osman Bey karakterinin “Hepsini gömecek toprağımız var!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 171. bölüm fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 10:53 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 10:53
Kuruluş Osman 171. bölüm fragmanı yayınlandı: Hepsini gömecek toprağımız var!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Salı akşamları atv'de izleyici ile buluşan Kuruluş Osman'ın 171. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kuruluş Osman 171. bölüm fragmanı yayınlandı

OSMAN BEY VE LUCAS'IN KILIÇLARI İLK KEZ ÇARPIŞTI
'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 170. Bölümünde Osman Bey ve Komutan Lucas, Akhisar Kalesi'nde kıyasıya mücadele etti.

Kuruluş Osman'ın 170. Bölümünde Osman Bey ve Komutan Lucas'ın kılıçları, Akhisar Kalesi'nde ilk kez çarpıştı. Osman Bey, ordusunu kalede bekleterek Lucas'la düello yaptı. Osman Bey, "Ya kaleyi bana rızan ile teslim edersin ya da kaledeki cümle kâfirle birlikte yok olup gidersin! Aşılamaz denen surları nasıl aşarız, Karadin buna delildir! Mesele ordu mevcudu ise yanlışın var Lucas, mevcudu fazla olan bizleriz! Benim her bir alpım, senin beş şövalyene bedeldir!" diyerek Lucas'a karşı kılıcını savurdu. Osman Bey kılıcını çevik bir hareketle tam Lucas'ın göğsüne saplayacakken, Lucas çıplak elleriyle kılıcın çeliğinden kavradı ve ellerinden kanlar aksa da kılıcı durdurdu. Bu sırada Akhisar'a varan Bala Hatun, Fatma Hatun'un kaçırıldığını söyledi. Kale surlarında Fatma Hatun, Saruca ve Yusuf'u gören yakınları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fatma Hatun'u elleri ve ağzı bağlı bir şekilde gören Osman Bey intikam yemini etti: "Aşağılık it! Eğer kızıma dokunursan, eğer ona bir zarar verirsen, yüzünü örten yalnızca toprak olacak!"

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 170. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul’da sistem kilitlendi İmamoğlu ’yürütemiyor’ | Metrolarda ’merdiven’ kaosu... Dün arıza bugün yangın
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi ağırlayacak... Ana gündem Gazze!
Vakıf Katılım
ABD basınından Lübnan’da ateşkes iddiası! Netanyahu’nun danışmanı Biden’dan önce Trump’a gitti
CHP’li İBB’nin Paris ’party’sinin maliyeti ortaya çıktı! Sponsor yalanı çürütüldü
Savcılık harekete geçti: Ankara ve İstanbul’daki konser vurgununa soruşturma! | Usülsüz harcamaların hesabı sorulacak
Trendyol
İntikam fuhuş çetesini çökertti! Sosyal medya fenomeni Kerem Balin’i sevgilisi ihbar etmiş! İşte masaj salonu skandalının perde arkası
2025’te asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar!
Narin Güran cinayetinde kim neredeydi? HTS kayıtları A Haber’de tek tek incelendi! Cenazeyi Nevzat burada görmüştü
50 milyonu reddetmişti! Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci’ye son teklif
Van Gölü kıyısında cesedi bulunan Rojin Kabaiş’in otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Trump Dışişleri Bakanı adayını resmen duyurdu! Kimdir bu Marco Rubio? Türkiye’yi nasıl hedef aldı
İşte Dara Üs Bölgesi görüntüleri... Narin Güran cinayetini bu kayıtlar mı çözecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan borçlu belediyelere seslendi: Haciz işlemi başlatacağız | Liste başı CHP’li belediyeler
SON DAKİKA