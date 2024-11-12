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Kuruluş Osman 170. bölümde heyecan dorukta: Büyük savaş başlıyor!

atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesecek olan 170. Bölümü, 13 Kasım Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek. Peki yeni bölümde neler yaşanacak?

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 11:10 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 11:10
Kuruluş Osman 170. bölümde heyecan dorukta: Büyük savaş başlıyor!

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Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 170. bölümüyle 13 Kasım Çarşamba akşamı 20.00'de atv ekrana gelecek.

(Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

OSMAN BEY, AKHİSAR'A YÜRÜYOR

Osman Bey hem Bizans'a hem de Karesi Bey'e büyük bir darbe vurma hazırlığındadır. Bunun için Akhisar'ı fethedeceğini söyler. Osman Bey'in fütühat için ilk adımı ne olacaktır?

(Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

KARESİ BEY SIKIYÖNETİM İLAN EDİYOR

Karesi Bey ise Karadin'de sıkı yönetim ilan etmiştir. Karesi Bey'in hakimiyet politikası nelere sebep olacaktır?

(Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

BALA HATUN BİRLİĞİ SAĞLIYOR

Osman Bey fütühattayken Bala Hatun içte dirliği sağlayacaktır. Gonca ve Holofira arasındaki gerilimin farkında olana Bala Hatun dengeyi nasıl sağlayacaktır? Begüm Hatun ise Gonca ve Holofira arasındaki soğukluğu gittikçe tırmandırmak ister. Bunun için nasıl bir hamle yapacaktır?

(Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

SOFİA, FATMA'YI KAÇIRIYOR

Gözünü iyice karartan Sofia, Fatma'yı nasıl kaçıracaktır? Fatma, Saruca ve Yusuf'un kaçırılma haberi Söğüt Pazarı'na yıldırım gibi düşer. Derhal Fatma'nın ardına düşen Bala Hatun'u neler beklemektedir?

(Kaynak: Esra Erol'da)(Kaynak: Esra Erol'da)

SOFİA VE LUCAS'IN HAİN PLANLARI

Osman Bey ve Lucas'ın kılıçları ilk kez çarpışır! Osman Bey, Lucas'ı alt edeceği an surlarda Fatma'yı görür. Osman Bey, Fatma'yı elinde tutan maskenin ardını görebilecek midir? Sofia ve Lucas'ın bu hain oyununa karşılık Osman Bey nasıl hareket edecektir?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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