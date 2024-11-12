Kuruluş Osman 170. bölümde heyecan dorukta: Büyük savaş başlıyor!

(Kaynak: atv) BALA HATUN BİRLİĞİ SAĞLIYOR Osman Bey fütühattayken Bala Hatun içte dirliği sağlayacaktır. Gonca ve Holofira arasındaki gerilimin farkında olana Bala Hatun dengeyi nasıl sağlayacaktır? Begüm Hatun ise Gonca ve Holofira arasındaki soğukluğu gittikçe tırmandırmak ister. Bunun için nasıl bir hamle yapacaktır?

(Kaynak: atv) SOFİA, FATMA'YI KAÇIRIYOR Gözünü iyice karartan Sofia, Fatma'yı nasıl kaçıracaktır? Fatma, Saruca ve Yusuf'un kaçırılma haberi Söğüt Pazarı'na yıldırım gibi düşer. Derhal Fatma'nın ardına düşen Bala Hatun'u neler beklemektedir?

(Kaynak: Esra Erol'da) SOFİA VE LUCAS'IN HAİN PLANLARI Osman Bey ve Lucas'ın kılıçları ilk kez çarpışır! Osman Bey, Lucas'ı alt edeceği an surlarda Fatma'yı görür. Osman Bey, Fatma'yı elinde tutan maskenin ardını görebilecek midir? Sofia ve Lucas'ın bu hain oyununa karşılık Osman Bey nasıl hareket edecektir? Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.