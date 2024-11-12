Kuruluş Osman 170. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “İçte küslük olmaz biz bir olacağız”

(Kaynak: ATV)
SOFIA, FATMA'YI KAÇIRIYOR
Gözünü iyice karartan Sofia, Fatma'yı nasıl kaçıracaktır? Fatma, Saruca ve Yusuf'un kaçırılma haberi Söğüt Pazarı'na yıldırım gibi düşer. Derhal Fatma'nın ardına düşen Bala Hatun'u neler beklemektedir?
(Kaynak: ATV)
SOFIA VE LUCAS'IN HAİN PLANLARI
Osman Bey ve Lucas'ın kılıçları ilk kez çarpışır! Osman Bey, Lucas'ı alt edeceği an surlarda Fatma'yı görür. Osman Bey, Fatma'yı elinde tutan maskenin ardını görebilecek midir? Sofia ve Lucas'ın bu hain oyununa karşılık Osman Bey nasıl hareket edecektir?
(Kaynak: ATV)
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.