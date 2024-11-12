Kuruluş Osman 170. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “İçte küslük olmaz biz bir olacağız”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 170. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

(Kaynak: ATV)

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey hem Bizans'a hem de Karesi Bey'e büyük bir darbe vurma hazırlığındadır. Bunun için Akhisar'ı fethedeceğini söyler. Osman Bey'in fütühat için ilk adımı ne olacaktır?