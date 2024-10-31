Yine zirvede! Kuruluş Osman 168. bölümde neler oldu?

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'Kuruluş Osman', 168. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,47 reyting, %17,71 izlenme payı ve AB kategorisinde %5,03 reyting %15,12 izlenme payı alarak iki kategoride de Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

(Kaynak: ATV) Dizinin 168. bölümünde; Osman Bey'in bütün tuzaklardan kurtulması ve Orhan Bey ile Holofira'nın düğün toyunun hazırlıkları Komutan Lucas'ı çıldırttı. Öfkeyle hareket eden Lucas'ın, Holofira'yı ait olduğu yere götüreceğini söyleyerek Kayı Obası'na gelmesi ise Osman Bey'le arasında olan gerilimi arttırdı. Osman Bey "Karesi Bey'le kurmaya uğraştığınız o köprü! Bugün orda yükselen alevleri gördün, doğru mu Komutan? Ne vakit bana bedel ödetmek geçerse aklından, o ataş gelsin gözünün önüne! Bana karşı yapacağın her hamlenin ardından, bulacağın yine odur!" diyerek Komutan Lucas'a gözdağı verdi.