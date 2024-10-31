MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ekim Perşembe 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye, 31 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek olan üçüncü dokunulmazlık oyunu ile seyircilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kırmızı takımın 2-1'lik avantajı ile geçeceği bu bölümde, her iki takım, en iyi ördek pastillayı yapmak için yarışacak. Oyunun sonucunda kazanan takım dokunulmazlık elde ederken, kaybeden takım ise eleme adaylarını belirleyecek. Şu anda eleme potasında Erim, Alper, Erim ve Ezgi bulunuyor.