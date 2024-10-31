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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ekim Perşembe 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye, 31 Ekim Perşembe günü, üçüncü dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıkıyor. Kırmızı takım, 2-1'lik bir üstünlükle haftanın üçüncü düello oyununa hazırlanıyor. Bu bölümde, her iki takım da öne çıkan bir lezzet olan ördek pastilla için kıyasıya mücadele edecek. Dokunulmazlık oyunu sonucunda en fazla puanı toplayan takım, bir kez daha dokunulmazlık hakkını kazanacak. Diğer takım ise, eleme potasına göndereceği iki adayını belirleyecek. Şu an için Erim, Alper, Erim ve Ezgi, bu potada yer alıyor.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 21:12 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 21:12
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ekim Perşembe 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu?

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MasterChef Türkiye, 31 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek olan üçüncü dokunulmazlık oyunu ile seyircilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kırmızı takımın 2-1'lik avantajı ile geçeceği bu bölümde, her iki takım, en iyi ördek pastillayı yapmak için yarışacak. Oyunun sonucunda kazanan takım dokunulmazlık elde ederken, kaybeden takım ise eleme adaylarını belirleyecek. Şu anda eleme potasında Erim, Alper, Erim ve Ezgi bulunuyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

31 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

31 Ekim Perşembe günü Masterchef yarışmasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Bu akşam takımlar düelloda yarışıyor. Kazanan takım henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

MASTERCHEF KİM DOKUNULMAZ OLDU?

Kazanan takımdan bir isim dokunulmaz olurken iki isim de eleme potasına gidiyor.Bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

MASTERCHEF 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Henüz haftanın 5. Ve 6. Eleme adayları belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

MASTERCHEF 3. VE 4.ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın 3. eleme adayı AKIN, 4. eleme adayı EZGİ oldu.

MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı ERİM ve ALPER oldu.

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR

MAVİ TAKIM

EZGİ(K)

BEYZA

EDA

ŞİRİN

AKIN

ALPER

ERİM

KIRMIZI TAKIM

KAAN(K)

EMRE

KEREM

SEMİH

MURATCAN

ONUR

NİGAR

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