MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ekim Perşembe 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye, 31 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek olan üçüncü dokunulmazlık oyunu ile seyircilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kırmızı takımın 2-1'lik avantajı ile geçeceği bu bölümde, her iki takım, en iyi ördek pastillayı yapmak için yarışacak. Oyunun sonucunda kazanan takım dokunulmazlık elde ederken, kaybeden takım ise eleme adaylarını belirleyecek. Şu anda eleme potasında Erim, Alper, Erim ve Ezgi bulunuyor.
Fotoğraflar: AA
31 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
31 Ekim Perşembe günü Masterchef yarışmasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Bu akşam takımlar düelloda yarışıyor. Kazanan takım henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.
MASTERCHEF KİM DOKUNULMAZ OLDU?
Kazanan takımdan bir isim dokunulmaz olurken iki isim de eleme potasına gidiyor.Bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.
MASTERCHEF 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Henüz haftanın 5. Ve 6. Eleme adayları belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.